فيديو .. عمرو أديب : زيارة رئيس المخابرات لغزة لتطبيق الاستراتيجية المصرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء أمس الإثنين، أن اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية زار، أمس مقر حركة حماس، والتقى مع يحيى السنوار رئيس المكتب السياسى لحركة حماس.

وأشار إلى أن التوجيهات لرئيس المخابرات واضحة، مؤكدًا أن اللواء عباس كامل، مسؤول رفيع يمثل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن صورة موكب رئيس المخابرات فى غزة وإحاطة أمن جهاز المخابرات باللواء عباس كامل وقف أمامها الكثيرون، معلقًا: "شكل راق وفاهم وعارف المخاطر، هذا الرجل كان فى مكان فيه مخاطر وأنا لا أقصد حماس أو أهل غزة، وكان ممكن يكون مستهدفا لأى حد عايز يبوظ الدور المصرى".

وتابع: "فيه ناس كتير متضايقة من الدور المصرى، وكانت هناك غيرة غريبة من الحفاوة التى استقبل بها رئيس المخابرات وصور الرئيس السيسى وأغانى تسلم الأيادى فى غزة".

واستطرد قائلا: "اللواء عباس كامل موجود اليوم عشان يطبق الاستراتيجية المصرية، والحمد لله، هذا الراجل المحترم ذهب إلى غزة وعاد آمنا مطمئنا"، مشيرًا إلى أن غزة بها كل مقومات الدولة، وأنه ذهب إلى غزة منذ 3 سنوات ومن يحميه كان ضابطا من حماس.

وأكد أن يحيى السنوار لا يتحرك فى غزة إلا بالأمن الخاص به، مضيفًا: "الأمن له ملابس خاصة، عشان دى منطقة توتر".