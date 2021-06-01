عمرو أديب: أكرم القصاص تاريخ طويل من العمل فى صحف كثيرة

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية عقدت اجتماعا، وتم اختيار الزميل أكرم القصاص رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا لتحرير جريدة "اليوم السابع"، موضحا أن أكرم القصاص تاريخ طويل من العمل في عدد كبير من الجرائد وصحفي قديم، ويعمل الآن ويحل محل زميلنا الذى عملنا معه سنين وحضرنا معه بداية حلم "اليوم السابع" خالد صلاح.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية":"يغادر خالد صلاح الآن اليوم السابع، ويسلمها لزميله أكرم القصاص، وليس سرا، الأيام المقبلة ستسمعوا أسماء جديدة كثيرا، وكل شوية هيتم الإعلان عن هذا الأمر، والآن أكرم القصاص اصح رئيسا لمجلس إدارة ورئيسا لتحرير موقع اليوم السابع".

وتابع أديب: "تعيين الزميل المتميز الصحفى المحترم خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس الإدارة للصحف والمواقع، وتغييرات كثيرة بتحصل في كثير من المؤسسات الإعلامية".

وفى إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى اجتماعه اليوم تعيين الأستاذ أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.

كما قرر المجلس، تعيين الأستاذ خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ أكرم القصاص كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذى لموقع وجريدة اليوم السابع، وهو كاتب ومحلل سياسى واجتماعى بدأ عمله الصحفى منذ منتصف الثمانينات فى صحيفة الشعب الأسبوعية، كما عمل فى صحف الأهالى والدستور الأسبوعية، وشارك في تأسيس جريدة العربى، التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير، وحرر فيها صفحة الجورنالجية، التي مثلت خطوة مهمة فى النقد السياسي والاجتماعي الساخر، ليحصل عام 2001 على جائزة أحمد رجب للكتابة الساخرة من نقابة الصحفيين المصريين، وكانت المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة، وتميزت كتاباته بابتكار يجمع بين السخرية والجدية في سياقات واحدة مع قدرته على توليد ألفاظ وعبارات وعناوين تجمع وتوضح الفكرة وتجذب القراء.

وشارك الكاتب الصحفى أكرم القصاص فى تأسيس صحف مصرية وتجارب مختلفة مثل مصر الفتاة والموقف العربى ونهضة مصر واليوم السابع.