انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الفراخ اليوم 1 يونيو 2021 وأسعار بورصة الدواجن الثلاثاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الفراخ اليوم الموافق الأول من يونيو الجاري 2021 في بورصة الدواجن، وذلك بعد أيام من التأرجح الكبير في الأسعار، وذلك نتيجة حركة السوق، حيث أن الأسعار تخضع إلى العرض والطلب، والحركة في السوق هي العامل الأساسي في متغيرات الأسعار بشكل يومي، بل وربما تتغير الأسعار علة مدار الساعة. سعر الفراخ اليوم الموافق الأول من يونيو الجاري 2021 وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 1 يونيو 2021 وفق ما يلي سعر الفراخ البيضاء منير السقا: 27 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم محمد عادل: 26 جنيه

سعر الفراخ اليوم فوزي تفاحة: 26 جنيه.

سعر الفراخ محمد عثمان: 26 جنيه.

سعر الفراخ أحمد عامر: 26 جنيه.

سعر الفراخ بالمنصورة للدواجن: 26 جنيه. أما سعر الفراخ اليوم الساسو 1 يونيو فجاءت وفق ما يلي منير السقا: 33 جنيه.

عنتر عويضة: 32 جنيه.

حجاج الجعفري: 34 جنيه.

السعيد أبو المعاطي: 34 جنيه. أما أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 1 يونيو 2021 فجاءت وفق ما يلي سعر الكتكوت الابيض بالعناني: 9.25 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض بالقاهرة للدواجن: 8.3 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه. اقرأ أيضاً:

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