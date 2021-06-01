انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الكتكوت الابيض اليوم 1 يونيو 2021 في بورصة الدواجن وفي جميع الشركات المنتجة للكتاكيت والعاملة في السوق، وذلك استمراراً للخدمات التي نقدمها في مصر فايف لمتابعينا الكرام، حيث نوفر لمتاعينا عناء البحث عن هذه الأسعار ونجملها لكم في هذا الخبر.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 1 يونيو وأسعار بورصة الدواجن الثلاثاء

وكانت أسعار الكتاكيت البيضاء شهد تراجعاً كبيراً على مدار الأسابيع القليلة الماضية إلا أنه عاودت الإرتفاع مرة أخرى منذ أيام قليلة، ويخضع سعر الكتكوت الأبيض في كل شركة إلى العديد من العوامل وهي التي تتحكم في الأسعار، مثل حجم الإنتاج والتوزيع والحجوزات المسبقة لدى كل شركة، وهذا هو سبب اختلاف الأسعار من شركة لأخرى.

وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 1 يونيو وفق الأسعار التالية

العناني: 9.25 جنيه.

نيو هوب إيجبت: 7.5 جنيه.

القاهرة للدواجن: 8.3 جنيه.

الفيروز: 7.5جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

أمات: 7.5 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

مكة المكرمة: 7 جنيه.

د سيد زكريا: 7.5 جنيه.

أما أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يونيو الجاري فسجلت 26 جنيه في أغلب البورصات بالسوق المصري، بينما سجل سعر كيلو الساسو 33 جنية كمتوسط أسعار، وسجلت الفراخ الأمهات 20 جنيه.

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