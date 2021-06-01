تفاصيل تغريم الزمالك 600 ألف جنيه لصالح الدفاع الجديدي المغربي بسبب «أحداد»

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وغرمت لجنة فض المنازعات بالإتحاد المصري لكرة القدم 30.000 يورو كمكافأة مُستحقة لصالح الدفاع الحسني، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويًا من تاريخ 19 أغسطس 2019 منذ أن كان في النادي المغربي.

لجنة المنازعات تغرم الزمالك 30 ألف يورو

يأتي هذا في بعد أن قررت لجنة فض المنازعات بالإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" قبول طلبات نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي في شكواه ضد الزمالك بشأن اللاعب حميد أحداد.

خطاب تغريم الزمالك

وفسر الخطاب الوارد لنادي الزمالك أن لجنة فض المنازعات قررت تغريم الفارس الأبيض مبلغ 30 ألف يورو كمكافأة مستحقة لنادي الدفاع الحسني الجديدي بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويا من تاريخ 19 أغسطس 2019 حتي تاريخ السداد، بسبب عدم حصول النادي المغربي على نسبتهم في صفقة إعارة اللاعب " حميد احداد " للرجاء المغربي بجانب مهلة الـ 45 يوما.

التشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز

وكان باتريس كارتيرون قد أعلن التشكيل والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. ويتواجد على دكة بدلاء الفارس الأبيض كلا من : محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - محمد حبيب يكن - عمرو سعداوي.

خط الوسط: نور السيد - شبراوي - سيرجي أكا - إسلام عبدالنعيم. خط الهجوم: عمرو السعيد - إدريس إمبوبو.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة بالدوري

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.