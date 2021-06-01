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/634231/استجابة-لمطالب-الأهالى-صبورة-السيد-تتفقد-الحي-المتميز-لتصويب-أخطاء-الإنشاءات-والمرافق
استجابة لشكاوى عدد من الأهالى بشأن تردي الخدمات والمرافق فى الحي المتميز، بمدينة السادس من أكتوبر، توجهت على الفور النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، رفقة عدد من المسئولين، إلى المنطقة لتصويب وتصحيح الأخطاء.
واستكمالًا لجهد النائبة صبورة السيد، المتواصل بشأن تقديم كافة الخدمات وعملًا بالدور الرقابي، قامت النائبة صباح اليوم، بالتوجه إلى منطقة الحي المتميز، لمعاينة الأضرار الواقعة، ولتسليط الضوء على السلبيات القائمة فى مشروع التطوير بمطنقة الحي المتميز.
وحضر رفقة النائبة صبورة السيد، كلًا من المهندس رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر ونوابه ورؤساء الأحياء وكافة المعنيين بجهاز المدينة، ورئيس معهد بحوث البناء (استشاري المشروع )، ورئيس تنفيذي شركة الخرافي ( المقاول العام ) وجميع مسئولي التنفيذ بالشركة.
وأكدت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، أنها حريصة على معالجة الأخطاء والتلفيات الواقعة بحي المتميز، وذلك بعد دعوتها المسئولين ضرورة تصحيح الأخطاء التى حدثت.
وكانت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، قد تمكنت فى وقت لاحق من توفير 98 مليون جنيه، لتحديث المرافق والخدمات بمنطقة الحى المتميز، كما ساهمت النائبة فى توفير سويقة للباعة الجائلين المتضررين، لتوفير مكان مخصص لهم للبيع.
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