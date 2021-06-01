/634232/ملامح-قائمة-منتخب-مصر-الأولمبي-لأولمبياد-طوكيو

تشهد القائمة التي من المقرر إعلانها اليوم ضمن البرنامج الإعدادي والإستعدادي في أجندة المنتخب الأولمبي تغييرات عن القائمة السابقة ، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي في شهر يوليو التي يستعد خلالها الفراعنة الشباب لأولمبياد طوكيو القادم.

وعلم دوت الخليج ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ينوي إعلان قائمة الفراعنة الشباب بتواجد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي بجوار عمر مرموش لاعب فولسبسبورج بجوار طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي وناصر ماهر صانع ألعاب المارد الأحمر. مباريات قائمة منتخب مصر الأولمبي ومن المقرر ان تأتي القائمة كالتالي: حراسمة المرمى: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي - محمد عبدالسلام – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد. قائمة منتخب مصر الأولمبي خط الوسط: العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل. خط الهجوم: صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي. قائمة المنتخب الأولمبي المصري ويبدأ المنتخب الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها في يوليو القادم بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، بينما يواجه الأرجنتين يوم 25 من ذات الشهر، ويختتم الفراعنة لقاء أستراليا يوم 28 يوليو. وتنطلق مباريات المنتخب على ملاعبان، هما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، وملعب "مياجى" الذي يحتضن المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.

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