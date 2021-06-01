معهد الدراسات القبطية وجامعة الزقازيق يحتفلان بعيد دخول العائلة المقدسة مصر

شهد الاحتفالية من الوزراء، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، والدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية، والدكتورة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
كما شهدها رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وممثلو عدد من الجامعات المصرية، وعدد من الشخصيات العامة، وأحبار الكنيسة.
وألقى قداسة البابا كلمة فى ختام الاحتفالية، أشار خلالها إلى أن حدث مجئ العائلة المقدسة إلى مصر يعد صفحة مضيئة فى تاريخنا، مقدمًا الشكر الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزارات والأجهزة المعنية على جهودهم فى إحياء مسار العائلة المقدسة.
وفى ختام الحفل قدم الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق درع الاحتفالية لقداسة البابا، كما كرم قداسته العديد من الضيوف.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا الأول من يونيو الموافق 24 بشنس بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.
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