فيديو .. الأوقاف : إنشاء 8 مدارس من موارد الوزارة بالقرى الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة، انتهاء الأوقاف من إنشاء 8 مدارس جديدة من ميزانيتها، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الأوقاف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا البروتوكول ينص على تخصيص 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، مؤكدا أن المدارس التى تم إنشاؤها هى من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف. وأوضح أن هذه المدارس فى أربع محافظات وهى "البحيرة وأسيوط وسوهاج وأسوان"، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل فى 5 مدارس جديدة فى عدة محافظات.

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