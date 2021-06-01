تكليف نوح العيسوى بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تكليف الدكتور نوح العيسوى، بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف.





كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أكد أن الأمة فى حاجة إلى جميع العلوم التى نعمر بها دنيانا ونحقق بها اكتفاءنا الذاتى فى جميع جوانب حياتنا، ونؤدى من خلالها رسالتنا فى عمارة الكون وبناء الحضارات.

وتابع وزير الأوقاف فى منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" تحت عنوان "تصحيح المفاهيم.. مفهوم العلم النافع": كما أننا فى حاجة إلى العلوم التى يستقيم بها أمر ديننا، ونخلصه بها من أباطيل وضلالات الجماعات الضالة والمنحرفة.