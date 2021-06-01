/634233/رضا-البلتاجي-يكتب-نار-خمدت-فحرقت-آلاف-القلوب

أسوان والمصرى فى كأس مصر على ستاد الإسكندرية، والتى فاز بها أسوان بركلات الجزاء بعد تأخره اتنين صفر ثم يدرك التعادل بهدفين متتاليين فى الوقت بدل الضائع قبل أن يحزر كل الركلات الترجيحية، شارك فيها ثلاثون لاعب قمة فى المتعة والإثارة رغم أن كلا الفريقين بدون لاعب دولى واحد، إلا أنى أرى على الأقل عشرة لاعبين لديهم مهارات تفوق ولاد البطة البيضاء عند الكبيرين قطبا الكرة المصرية، لك أن تتخيل أن ميزانية نادى أسوان كاملة لا تساوى عقد لاعب واحد فى الأهلى ومثيله فى الزمالك، المبارة جميلة تصوير وإخراج وتعليق وتحكيم عدا إغفال ركلة جزاء سهلة وواضحة لمهاجم المصرى فى الثوانى الأخيرة.

ياروح ما بعك روح

تصريح ساخن للاثيوبى آبى أحمد، أنه هيبنى 100سد وأنه لن يكتفى بسد النهضة الجارى ملأه متحديا العالم كله، يبدو أنها فرضت علينا وياروح ما بعدك روح.

يا حفيظ،، أفلت بجلدك

صدفة كدة وقع فى ايدى كتاب مترجم للكاتبة الهولندية مينيكه شيبر في البحث والتوثيق والسفر؛ لجمع الأمثال الشعبية التي تتناول النساء فى جميع أنحاء العالم. يضم ـ ولأول مرة ـ أكثر من 15,000 مثل من أكثر من 278 لغة مختلفة، تتناول كل صفات النساء الجسدية والجمالية، وكل مراحل حياتهن الابنة والعروس والزوجة ـ بل والزوجة الثانية ـ والأم والحماة والأرملة والجدة، كما تتناول أفراح وآلام الحب والزواج والحمل، بالإضافة طبعًا إلى سلطة النساء ومواهبهن وأعمالهن.

كما يحتوي الكتاب على دراسة عميقة وتحليل ممتع يقارن ويكشف الفروق والتشابهات والتناقضات في النظرة إلى الأنثى بين ثقافات أكثر من 150 بلدًا.

الكتاب ده فاز بجائزة يوريكا عام 2005 كأفضل كتاب أكاديمي يناسب القارئ العام غير المتخصص. وقد تُرجم من الهولندية إلى سبع لغات، منها العربية والإنجليزية والألمانية والإسبانية والصينية والروسية.

يا حفيظ.. أفلت بجلدك

والمؤلفة د. مينيكه شيبر تعمل أستاذة في الدراسات الأدبية المقارنة بجامعة لايدن في هولندة، ولها العديد من الكتب والدراسات حول المرأة والأدب في الثقافات المختلفة، الجميل فى الكتاب التحذير من العنيدة المتسلطة متقلبة المزاج صاحبة القدم المفلطح مقاس 40 وانت طالع خاصة لما تتخطى الخمسين وتقرب من الستين.

هل سمعت من قبل عن نار أطفأت فأحرقت القلب؟.. أبلغ تعبير قراته بعد غلق شركة الحديد والصلب، وإخطار سبعة آلاف عامل بعدم الحضوراعتبارا من هذا الأسبوع، فعلا نار تُخمد فتحترق معها آلاف القلوب، اللهم أحرق قلب كل من كاد وساهم فى خراب هذا الصرح العظيم، حلوان تبكى.