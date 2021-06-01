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محمد سياف - ابو ظبي - التقديم في الروضة والأول الابتدائي 2021، يشغل بال الكثيرين من أولياء الأمور الذين لديهم أطفال في سن الروضة والأول الابتدائي، ونتيجة لأهمية هذا الموضوع، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للروضة والأول الابتدائي للعام 2022، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيو وحتى نهاية الشهر أي حتى 30 يونيو وذلك من خلال إتاحة رابط الكتروني موحد للسادة أولياء الأمور لتسجيل أولادهم من خلاله، وهو ما سوف نوضحه خلال السطور التالية.

التقديم في الروضة والأول الابتدائي 2021 والأوراق والدمغات المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البدء في تسجيل المتقدمين بمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائي في الفترة من 1/6/2021 وحتى 30/6/2021 على أن يتم القبول وفحص الملفات المقدمة من السادة أولياء الأمور اعتباراً من 1/7/2021 وحتى 31/7/2021.

وحددت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية موحدة للتقديم من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أعلنت عن التعليمات الخاصة بإجراءات التسجيل على الموقع الإلكتروني وذلك كما يلي:-

1- المدارس الرسمية:-

يمكن لولي الأمر التسجيل عبر هذا المنصة الإلكترونية الموحدة لأكثر من مدرسة.

تقوم المدارس في مساعدة ولي الأمر في أعمال التسجيل الإلكتروني في حالة تعسره عن القيام بذلك حيث يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى المدرسة ومعه شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالطفل والشهادة الأصلية وبطاقة الرقم القومي.

سيتم إعلان النتيجة من ذات الموقع وستعلن النتيجة النهائية للقبول عقب فحص الملف الورقي المقدم من ولي الأمر.

2- المدارس الرسمية للغات:-

يمكن لولي الأمر تقديم طلب الالتحاق من خلال المنصة الإلكترونية ويمكن له اختيار أكثر من مدرسة ولكن عليه اختيار نوعية تعليم واحدة فقط.

يمكن ولي الأمر التعديل خلال الفترة المحددة للتقديم الإلكتروني.

يتم إعلان نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم:-

بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم الإلكتروني بنهاية شهر يونيو الجاري، يقوم ولي الأمر بطباعة استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني ونتيجة التقديم ثم التوجه إلى المدرسة ومعه الأوراق التالية:-