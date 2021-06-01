فيديو - تقدم شاب للزواج منى وهو لا يصلى .. أقبل أم أرفض؟

جدة - نرمين السيد - وقال خلال إجابته على سؤال : "تقدم شاب لخطبتى وهو مقصر فى الصلاة فماذا أفعل؟": "إن هذا الشاب لا يرفض، وإنما أحاول معاه ونحاول ناخد بإيده علشان يتعلم الصلاة وإن شاء الله ده يكون خير".

وتابع: "يجب على الفتاة أن تسأله بصورة مستمرة عن الصلاة، وتحبب له العبادة بدلا من أن تسد أمامه أبواب رحمة الله".