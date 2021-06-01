جدة - نرمين السيد - وقال خلال إجابته على سؤال : "تقدم شاب لخطبتى وهو مقصر فى الصلاة فماذا أفعل؟": "إن هذا الشاب لا يرفض، وإنما أحاول معاه ونحاول ناخد بإيده علشان يتعلم الصلاة وإن شاء الله ده يكون خير".
وتابع: "يجب على الفتاة أن تسأله بصورة مستمرة عن الصلاة، وتحبب له العبادة بدلا من أن تسد أمامه أبواب رحمة الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - تقدم شاب للزواج منى وهو لا يصلى .. أقبل أم أرفض؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.