فيديو .. آخر تطورات تطوير الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن القطاعين الأكثر كثافة وهما من الأوتوستراد إلى المريوطية ومن سعد الشاذلى إلى التقاطع الزراعى، سيتراوح عرض الطريق فيهما بعد انتهاء أعمال التوسيع، بين 7، و8 حارات بخلاف المنازل والمطالع.

وتابع رئيس هيئة الطرق والكبارى: "من ضمن المصاعب التى واجهتنا، المرافق التى تقع على جانبى الطريق الدائرى"، مؤكدا أن المشرفين والاستشاريين يقومون بمجهود كبير لئلا تتعرض تلك المرافق للضرر خلال أعمال التطوير"، مضيفًا أنه يتم متابعة التطويرات على الأرض بشكل أسبوعى، مع وزير النقل كامل الوزير.

وأكد أنه سيتم تزويد الدائرى بنظام ذكى لضبط المرور لكى لا يتم تجاوز السرعة أو الركن بشكل عشوائى مع إمداد السائقين بمعلومات عن الطريق كدرجة الحرارة وأماكن الكثافة المرورية.