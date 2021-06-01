غلق مصنع الحديد والصلب .. وزير قطاع الأعمال : مفيش حل غير كده

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "نأمل اجتياز مرحلة التفاوض والبدء فى صرف التعويضات لـ العاملين الذين يبلغ عددهم 6 آلاف عامل.. وسيتم التوصل إلى متوسط هذه التعويضات بعد انتهاء التفاوض".

وتابع وزير قطاع الأعمال: "متفهم حزن وغضب العمال حيث قضوا كثيرا من حياتهم فى هذا المصنع، ولكن للأسف مفيش حل.. وسيكون هناك لجان لتقييم أصول المصنع والوحدات المنتجة وقطع الغيار التى تصلح للتفكيك والبيع، والباقى سيعتبر خردة وسيتم بيعه بالكيلو".