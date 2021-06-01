جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "نأمل اجتياز مرحلة التفاوض والبدء فى صرف التعويضات لـ العاملين الذين يبلغ عددهم 6 آلاف عامل.. وسيتم التوصل إلى متوسط هذه التعويضات بعد انتهاء التفاوض".
وتابع وزير قطاع الأعمال: "متفهم حزن وغضب العمال حيث قضوا كثيرا من حياتهم فى هذا المصنع، ولكن للأسف مفيش حل.. وسيكون هناك لجان لتقييم أصول المصنع والوحدات المنتجة وقطع الغيار التى تصلح للتفكيك والبيع، والباقى سيعتبر خردة وسيتم بيعه بالكيلو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق مصنع الحديد والصلب .. وزير قطاع الأعمال : مفيش حل غير كده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.