فيديو - كريمة: لا توجد خلافة سياسية فى صحيح الإسلام .. والإخوان خوارج العصر

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن جماعة المسلمين أى السواد الأعظم منهم، لا تتمثل فى فرقة أو طائفة واحدة دون الأخرى، مشددًا على أن جماعة الإخوان الإرهابية وداعش والشيعة هم خوارج هذا العصر.
وأوضح الدكتور أحمد كريمة أنه فى ظل الدول الوطنية المدنية أصبح هناك حدود سياسية ودساتير وأن كل دولة لها نظمها السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يتفق مع صحيح الإسلام، واستشهد بقول الله تعالى"وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا".
وأكد أن الإسلام لا يمنع انتساب التاس إلى أقوامهم، كما كان فى عصر النبى بلال الحبشى وصهيب الرومى وسلمان الفارسى وزوجة النبى "مارية القبطية"، وأن كل مسلم ينتمى لوطنه وليس بالضرورة أن يخضع لنظام خلافة سياسية.
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