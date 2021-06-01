ثبات أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 1 يونيو، حالة من الثبات في الأسعار.
حيث ويتراوح البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 2 و4 جنيهات والبرتقال «أبو سرة» 4 و8 جنيهات والتين البرشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو واليوسفي بـ4 إلى7 جنيهات للكيلو والجوافة من 4 إلى 8 جنيهات والفراولة 4 إلى 6 جنيهات.
ووصل سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكنتالوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.
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