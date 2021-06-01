نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير العمل داخل العيادات الخارجية بمستشفى أسيوط

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واطمأن نائب رئيس جامعة الأزهر، على حالة المرضى بعيادات الأمراض الجلدية، والباطنة، وعيادة المسالك البولية، الذين يخضعون للعلاج، لافتا إلى ضرورة التزام الأطباء و أطقم التمريض والجهاز الإدارى بتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية بصورة أسرع وأفضل، كما تم الاطلاع على الدفاتر الخاصة ببعض الأقسام داخل المستشفى، وبعض المكاتب الإدارية بالمستشفى.
وشدد على الالتزام بتنظيف وتعقيم العيادات الخارجية والأقسام الداخلية باستمرار، وضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على صحة الجميع، ووفقا لتوصيات لجنة إدارة الأزمات بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة.
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