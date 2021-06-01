افتتاحيات الصحف تركز على دور مصر إقليميا واهتمام الدولة بالتصنيع

جدة - نرمين السيد - ركزت صحيفتا "الجمهورية" و"الأهرام" فى افتتاحياتهما اليوم الثلاثاء على الدعم المصرى تجاه الشعب الفلسطينى، وكذلك اهتمام الدولة الكبير بقضية التصنيع باعتباره قاطرة التنمية.





وتحت عنوان " دعم الشعب الفلسطينى" قالت الجمهورية إن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت ويقوم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة أن الجهود المصرية الداعمة للحقوق الفلسطينية لا تتوقف على مر التاريخ، والعمل على توحيد الموقف الفلسطينى خلال هذه المرحلة، وهذا ليس جـديـدا فمصر على مـدار الـتـاريـخ تعتبر القضية الفلسطينية هى قضيتها الأولى وستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى توجيهات الرئيس عـبـدالـفـتـاح السيسى بـاسـتـمـرار الجهود والحرص على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعـم حقوقه.. والعمل على حل مشكلة الأسـرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن فى هـذا الإطـار جـاءت الجهود المصرية فى الاجتماع بكل الأطـراف بـرام الله وغـزة وإسرائيل لبحث تثبيت وقـف إطلاق النار وإعـادة الإعـمـار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة ودفـع الجهود لإنهاء الانقسام الفلسطينى واتـخـاذ ما يلزم من إجـراءات لضمان عدم تکرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، مختتمة مقالها قائلة "إن أمن واستقرار المنطقة يستدعى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية".

أما صحيفة "الأهرام" ففى افتتاحيتها تحت عنوان " التصنيع قاطرة التنمية" فأكدت أن الدولة تولى أهمية كبيرة لقضية التصنيع باعتباره قاطرة التنمية، وركيزتها الأساسية نحو تحقيق التقدم، والنهضة الشاملة، فالتصنيع من شأنه أن يسهم فى زيادة نسبة التشغيل، وتوفير فرص العمل، ومن ثم مواجهة البطالة، كما أن زيادة الصادرات الصناعية إلى الأسواق الخارجية من شأنها أن تزيد من موارد البلاد من العملات الأجنبية.

وقالت الصحيفة إنه إلى جانب ذلك فإنه يسهم فى إحداث نقلة نوعية تحديثية فى بنية الاقتصاد وعملية التنمية، خاصة أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة من موارد بشرية مؤهلة بكل أنواع المهارات الحديثة، والمتطورة للتصنيع، وكذلك الموارد الطبيعية المختلفة، والمزايا النسبية، التى تتمتع بها المحافظات المصرية، إضافة إلى السوق الواسعة سواء فى داخل مصر أو خارجها، وإلى جانب ذلك كله توافر الإرادة السياسية فى تعزيز عملية التصنيع فى مصر، خصوصا أن مصر لديها البنية الأساسية لعملية التصنيع فى الكثير من الصناعات خصوصا الثقيلة مثل الحديد والصلب، وصناعات الكيماويات، والغزل والنسيج، والصناعات الهندسية وغيرها من صناعات الأثاث والصناعات الغذائية، التى تحقق الاكتفاء الذاتى لمصر من السلع، والخدمات، ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أنه وفى هذا الإطار فإن تعزيز الصناعة يسير بالتوازى مع تعزيز القطاعات الأخرى فى الاقتصاد، ما يساعد على دفع عملية التصنيع إلى الأمام هو حرص الدولة على تدعيم المصانع المتعثرة، وإنشاء مصانع جديدة فى كل أنحاء البلاد، والتركيز على الصناعات الاستراتيجية، وتسخير كل الجهود لتوفير المستلزمات المحلية للتصنيع.

وأكدت أنه لا شك أن وجود مشروعات قومية كبرى مثل محور التنمية فى قناة السويس يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة بإقامة صناعات عديدة، ومتنوعة فى ظل توافر البنية الأساسية الحديثة من طرق وموان والتسهيلات اللوجيستية لنقل السلع إلى الأسواق المحلية وتصديرها خارجيا، فى ظل توظيف الدولة المصرية للسياسة الخارجية لخدمة التنمية فى الداخل، وفتح الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يسهم فى تدعيم الصناعة المصرية.