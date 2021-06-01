صور.. تركيب أول قطع زجاجية فى واجهة البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة التليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك" صورا توضح تركيب أول قِطع زجاجية فى واجهة البرج الأيقونى بالمنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعتبر أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع 400 متر.





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