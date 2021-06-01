جدة - نرمين السيد - توافد طلاب الشهادة الإعدادية، صباح اليوم الثلاثاء، على اللجان لأداء امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، إذ تبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء فى التاسعة صباحا حتى 11.30 ص لمدة ساعتين ونصف، ومن المقرر أن تجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلبة والطالبات سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم. وشدد خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.