/634234/مفاجأة--عودة-نجم-الأهلي-السابق-لصفوف-الفريق-تفاصيل

أكد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري طلب النادي الأهلي، استعاده لاعبه المعار إلى صفوف زعيم الثغر، عمار حمدي في الموسم المقبل.

وقال مصيلحي، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة": "بالفعل النادي الاهلي تحدث معنا بشأن عودة عمار في الموسم الجديد، بل عرضوا بعض الأسماء مقابل استعادته".

وأضاف: "عمار حمدي لاعب مميز لقد تألق مع الفريق في اسرع وقت، ولكن أتمنى استمراره لموسم آخر مع الفريق".

وأستكمل: " برغم من أننا قد تعرضنا للأنتقادات ولكن أستطاعنا تقديم موسم جيد، ويقدمون أداء رائعا، ولكن جميع المشاكل التي تحدث الآن هي توابع الموسم الماضي".

ملامح قائمة منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو

وأختتم حديثة قائلاً: "ليس لدينا أي مشاكل في استئناف بطولة الدوري، ولكن من الصعب أن نخوض مباريات أثناء الأولمبياد، لأن نادي الاتحاد لديه أكثر من لاعب يمثلون مصر في المنتخب".

الأهلي والترجي

ومن ناحيه اخري كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الأهلي والترجي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كان من المقرر إنطلاقها يومي 18 يونيو و 24 بعد أن حقق المارد الأحمر الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

يرفع الأهلي رصيده بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجاً وثاني أندية العالم حصداً للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

وحصد موسيماني مع الأهلي منذ تولى قيادته عقب رحيله عن صنداونز الجنوب أفريقي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي والثانية للمدرب، ولقب كأس السوبر الأفريقي بجانب كأس مصر.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني أيضاً المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وإصيب محمد مجدي أفشة في الدقائق الاخيرة من مباراة السوبر الأفريقى التى أقيمت بالدوحة، والتي جمعت بين الأهلي كبطل لدوري أبطال افريقيا، وفريق نهضة البركان المغربي، كبطل الكونفيدرالية، بالنسخة الماضية.

مجدي أفشة

وقد أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.