تعرف على موقف مصابي الزمالك.. تفاصيل

يستغل نادي الزمالك فترة الراحة من المباريات والتى تصل لأسبوعين لإعادة ترتيب أوراقه، سواء على المستوى الفني، خاصة وان الفترة الأخيرة قد شهدت ضغط كبير علي الفرقه والمباريات الكثيره التي خاضها الفارس الأبيض.

فيما كشف طبيب الزمالك محمد أسامة عن اقتراب عودة محمود علاء إلي التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد تحسن الحالة بعد تعرضة لإصابة وتعافيه من مزق العضلة الضامة، مؤكداً أن اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ٥ أيام.

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وتحدث عن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك خاض برنامجا تأهيليا مطولا في الفترة الماضية، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب العودة من الراحة.

وعن حازم إمام كشف طبيب الزمالك عن أنه تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي ولكنه تواجد مع الفريق في الجونة أملا باللحاق بالمباراة ولكن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة به، وسيخضع اليوم لفحوصات وآشعة من أجل الوقوف على حالته.

كما اوضح أن حميد أحداد سيخضع للكشف من أجل الاطمئنان على حالته بعد استدعائه من الاتحاد المغربي، ولكنه يشعر بتحسن كبير وسيتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك محمد عبد الشافي سيخضع لفحوصات لمعرفة موقفه من الغياب عن الفريق بعد إصابته في عضلة السمانة.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن تعادل الزمالك أمس أمام فريق الجونة بدون أهداف.

قائمة الزمالك لمباراته السابقة

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الفريق أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.