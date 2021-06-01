/634236/الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-لوزارة-الهجرة-على-طاولة-خارجية-النواب-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها، لمناقشة عدد من المقترحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاعلام والثقافة اجتماعها برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022، وذلك فيما يخص: وزارة الدولة للإعلام ،المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، الخيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للاستعلامات.

الادارة المحلية

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبات الاحاطة المقدمة من كلا من، النائب أحمد مهنى، والنائب أحمد عبد السلام قورة، النائب محمد الحسيني، وطلبي الاحاطة المقدمين من النائب هشام حسين.

المشروعات الصغيرة

وتعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، لمناقشة ما تم إدارجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للوزارات العاملة فى هذا القطاع فى مشروعي قانوني الخطة والموازنة للعام المالي 2021\2022.وبحضور ممثلي وزارتي التخطيط والمالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

العلاقات الخارجية

كما تنظر لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022، فيما يخص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

لجنة الزراعة

كما تعقد لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.