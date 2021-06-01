خصم 100 ألف جنيه لكل لاعبين المصري.. تفاصيل

أصدر طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، قرار بخصم 100 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، وذلك بسبب الهزيمة التي لحقت بالفريق أمام نادي أسوان، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، أوضح طارق هاشم عبر تصريحات إذاعية، أن المباراة تم التفريط بها من قبل اللاعبين، مؤكدا أن الجميع كان يتوقع فوز المصري، خصوصا بعد التقدم بنتيجة 2/0 على فريق أسوان.

استكمال الدوري

وأضاف" سعداء بمشوارنا في بطولة الدوري، ونتمنى استكمال البطولة، ونريد وضع توقيتات للموسم الجديد، حتى يأخذ من خلالها اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة على راحة قبل بداية الموسم الجديد".

وأتم" ننتظر إنتهاء بطولة الدوري حتى نتسطيع التعاقد مع صفقات جديدة، لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل، وانه هناك بعض المراكز بالنادس المصري تحتاج إلى تدعيم بلاعبين ةأخريتن، مثل مركز المهاجم”.

قرارات مجلس إدارة المصري البورسعيدي

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، وقفق جميع مستحقات الفريق، بالإضافة إلى غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب داخل الفريق، بسبب توديع بطولة كأس مصر من الدور رع النهائي، بهزيمة غير متوقعة، حيث تقدم نادي المصري بنتيجة 2/0، ثم تعادل فريق أسوان، وفاز بضربات الترجيح5/2.

ودعا رئيس مجلس إدارة المصري، على ماهر المدير الفني للفريق، باجتماع عاجل لمناقشة أسباب الهزيمة أمام اسوان في بطولة كأس مصر، والأسباب وراء تراجع نتائج الفريق في الدوري في الفترة الاخيرة، حيث هزم الفريق في مباراة الزمالك في الدقائق الاخيرة، كما تعادل مع فريق وادي دجلة، ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث في بطولة الدوري العام، برصيد 40 نقطة من 25 مباراة لعبها الفريق.

تشكيل نادي المصري امام أسوان في كأس مصر

في حراسة المرمى: أحمد مسعود. في خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، إسلام صلاح، كريم العراقي. في خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا. أمامهما: عمر كمال عبدالواحد، حسن علي، زياد فرج. في خط الهجوم: أحمد جمعة.

تشكيل فريق اسوان أمام المصري في بطولة كأس مصر

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

في خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، إسلام صالح، عمرو موسى، كريم العراقي.

في خط الوسط: فريد شوقي، ايزاي إيميكا، زياد فرج، حسين على، عمر كمال عبدالواحد.

في الهجوم: أحمد جمعة.