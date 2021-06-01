/634239/اجتماعات-مكثفة-للجنة-الخطة-بالبرلمان-لإعداد-تقرير-نهائي-عن-مشروع-الموازنة-الجديدة

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة،أن اللجنة سوف تقعد ٧ إجتماعات خلال الأسبوع القادم عقب الجلسات العامة. واضاف النائب مصطفي سالم ان هذه الاجتماعات بالترتيب كالتالي:-

-الاجتماع الاول لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي سوهاج واسيوط للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢. - الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي الدقهلية والغربية للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢. اقرا ايضا:استجابة لمطالب الأهالى.. صبورة السيد تتفقد الحي المتميز لتصويب أخطاء الإنشاءات والمرافق - الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ -كما تناقش اللجنة في اجتماعها الرابع مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ - وتناقش اللجنة في اجتماعها الخامس موازنة البرامج والأداء والتي تم تطبيقها على بعض الوزارات والجهات التابعة والمستقلة وذلك للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ - والاجتماع السادس لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وكذلك تدراس ونظر تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفى ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصاديه والاستثمار. - و تختم اللجنة اجتماعتها بمناقشة مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وأضاف سالم ان الأسبوع المقبل ادم يمثل الاسبوع الاخير في اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك لأعداد تقرير شامل عن الموازنة العامة للدولة من قبل لجنة الخطة والموازنة وذلك قبل مناقشتها في اولي الجلسة العامة.

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