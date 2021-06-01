الرى: الانتهاء من تأهيل 1.760 كيلومتر من الترع

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه حول مروره على أعمال التأهيل الجارى تنفيذها بمحافظة البحيرة، فى إطار المتابعة المستمرة لجودة الأعمال ومعدلات التنفيذ بالمشروع القومى لتأهيل الترع.





وتضمن التقرير، وفقا لبيان صحفى، نتائج المرور على ترعة جنابية أبو وافية بطول 1.700كم وترعة جنابية الحاجر بطول 9.700 كم وترعة القلاوة بطول 3.750 كم وترعة جنابية الطود اليمنى بطول 3.200 كم وترعة الزيانة بطول 4.200 كم وترعة خط النار بطول 5.200 كم والجارى تنفيذها تحت إشراف إدارة توسع غرب الدلتا وإدارة رى البحيرة وإدارة رى غرب البحيرة، حيث تم التوجيه باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، واليقظة والحرص الشديد عند استلام الأعمال، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والأبعاد المطلوبة، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى الموعد المحدد، مع الالتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.

والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1.760 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5.363 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1.103 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8.226 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

والجدير بالذكر أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث بلغ 325 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.