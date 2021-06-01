جامعة القاهرة: 500 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بكل الكليات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جامعة القاهرة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنها وضعت خطة شاملة فى سبيل التحول إلى جامعة ذكية متكاملة من جميع النواحى التعليمية والتطبيقية قائمة على التحول الرقمى، بتنفيذ العديد من الآليات على جميع المستويات، إذ نجحت الجامعة فى التحول الرقمى على المستوى الإدارى من خلال عدة إجراءات من بينها رقمنة التواصل الإدارى وربط الإدارات المختلفة بالكليات الكترونيًا، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات ومواقع الكليات.

وتم إنشاء منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU التى تُعد أكبر منصة ذكية للتعليم عن بُعد على مستوى جامعات العالم، وتتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى أدوات تعليمية متعددة أخرى، وبرامج كشف الانتحال Plagiarism، وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب ومسؤولى IT بالكليات على استخدام المنصة التعليمية الذكية من خلال الخبراء الدوليين، واطلاق العديد من الفيديوهات التوضيحية لشرح كيفية استخدامها، وتركيب نحو 800 شاشة تعليمية ذكية تفاعلية فى جميع كليات الجامعة لتوظيفها فى عملية التعليم الالكتروني، وامداد الكليات بـ40 ألف تابلت وفق أحدث المواصفات لاستخدامها فى التدريس والامتحانات عن بُعد، كما أطلقت الجامعة مسابقة للتميز فى التعليم والامتحانات عن بُعد لأفضل 10 طلاب فى استخدام منصة الجامعة التعليمية.

وحدثت نقلة نوعية على أرض الواقع من خلال التوظيف الفعال للتقنيات الرقمية الحديثة، حيث قامت الجامعة بتطوير لوحة قيادة مركزية هى الأولى من نوعها، بما ساهم فى الارتقاء وتسريع الخدمات التى تقدمها الجامعة، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة وكود لكل طالب على مستوى جميع الكليات ليستخدمه فى جميع خدماته على بالجامعة.

ونجحت جامعة القاهرة، فى رقمنة العملية التعليمية عبر العديد من الخطوات، من بينها رفع 14 ألف مقرر دراسى إلكترونى على منصة الجامعة ومنصات الكليات وإتاحة التفاعل مع الأساتذة على كل منهما، وفصول افتراضية، وبرامج التعليم المدمج، لمواكبة عملية التحول الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة مجلات علمية إلكترونية والتواصل مع بنك المعرفة المصرى، وتفعيل خدمة الواى فاى بالمكتبة المركزية الجديدة، وإنشاء قواعد بيانات ومعلومات، وفيما يتعلق بنظام الامتحانات تم تفعيل منظومة المراقبة والكنترولات والرصد والتصحيح إلكترونيًا، وتحويل مجمعى امتحانات إلى نظام الدراسة والاختبارات الاليكترونية من خلال تأهيل شبكة انترنت بهما، بالإضافة إلى إنشاء أول مركز للاختبارات الإلكترونية بالقطاع الطبى.

وكانت جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تعدل وتطور لوائحها وبرامجها الدراسية "1.325 لائحة"، ونُظم دراستها، وامتحاناتها لتتلاءم مع نظام التعليم الإلكترونى.

ونجحت فى التحول من نظام التعليم المفتوح الى نظام التعليم المدمج منذ نهاية عام 2017.

كما كانت جامعة القاهرة أول جامعة نفذت مشروع التحصيل الإلكترونى للمصروفات وخدمات الطلاب بشكل مركزى وبرؤية شاملة تحت شعار "نحو حرم جامعى لا نقدى" على مستوى جميع الكليات مما أتاح لجميع الطلاب دفع المصروفات ورسوم الخدمات والمدن الجامعية من أى مكان وفى أى وقت من خلال التعاون مع وزارة المالية والبنوك وشركات الدفع والتحصيل الإلكترونى، مما أدى إلى زيادة كفاءة عمليات التحصيل، ومحاربة أشكال الفساد المتنوعة، وتوفير وقت وجهد الطلاب، والقضاء على طوابير الخزينة وشئون الطلاب التى كانت مصدرًا لمعاناتهم.

وفعلت الجامعة منظومة متكاملة للدفع الإلكترونى للمستحقات والمرتبات وجميع المعاملات المالية الخاصة بالجامعة، بما يعزز مفاهيم الحوكمة والشفافية فى جميع التعاملات المالية، ويحقق دقة المعلومات وسهولة المراجعة والتحليل.

وفعلت الجامعة الخدمات المميكنة والمترابطة، وتطوير منظومة صرف العلاج الطبى وربطها بكل من منظومة التحصيل الإلكترونى وقواعد البيانات الموحدة، لإتاحة خدمات ميسرة للمستفيدين، ومحاربة أوجه الفساد المتنوعة فى المنظومة، وترشيد موارد الجامعة.

وبدأته منذ فترة جامعة القاهرة فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية بكلياتها واداراتها ومدنها الجامعية، ورصدت 500 مليون جنيه لذلك، بما يؤهلها للانطلاق إلى عالم الجامعات الذكية فى عدة جوانب، من بينها ربط جميع مبانى الجامعة بكابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة، وإعادة تخطيط الشبكات اللاسلكية على مستوى الجامعة، وتطوير منظومة التأمين الخاصة بالشبكات والتطبيقات، ورفع قدرات الخوادم وأجهزة المحولات الشبكية الرئيسية فى الجامعة، وتطوير إجراءات التشغيل والمتابعة، بالإضافة إلى تجهيز وتغطية جميع مبانى المدن الجامعية بشبكة انترنت لاسلكى سريعة، ولا يزال العمل مستمرا على قدم وساق من أجل استكمال هذه المنظومة فى صراع مع الزمن. علاوة على الانتهاء من إدخال منظومة كاملة لمشاهدة القنوات الفضائية بجميع الغرف، من خلال تركيب 4.770 شاشة وريسيفرات وأطباق استقبال بها.

وطورت الجامعة الخدمات والمواقع الإلكترونية برؤية جديدة تمثلت فى التكامل بين النظم والخدمات لتحقيق القيمة المضافة من الخدمات الإلكترونية فى عدة محاور، منها بوابة الخدمات الإلكترونية، والتدريب والاختبارات الإلكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، وتطوير وربط نظم المعلومات الإدارية.

ونجحت جامعة القاهرة فى تقديم التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية الكترونيًا فى العديد من الجوانب، من بينها فتح باب التحويل أمام الطلاب إلى كليات الجامعة الكترونيًا للعام الدراسى الجديد 2020/2021، من خلال البوابة الالكترونية لخدمات طلاب على الرابط https:/eservices.cu.edu.eg، التى توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع طلاب جامعة القاهرة بمرحلتى البكالوريوس أو الليسانس والدراسات العليا، وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة، واستقبال طلبات تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية إلكترونيًا.

كما أطلقت موقعا إلكترونيًا خاصًا بالتقدم الإلكترونى للتربية العسكرية فى ظل الوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا المستجد وذلك تسهيلًا على الطلاب فى تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج، وتم ربط الموقع بقاعدة البيانات المركزية للجامعة لضمان دقة بيانات الطلاب المسجلين بالدورات التدريبية فى التربية العسكرية حيث يتم كتابتها آليًا من قاعدة البيانات، بما يؤدى لتكامل ملف الطالب الالكترونى بالجامعة.

ونظمت الجامعة العديد من المسابقات الثقافية والفنية لطلابها online فى عدة مجالات بجوائز مالية قيمة لتحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك فى المسابقات الداخلية والخارجية، وذلك فى إطار اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ووضعت جامعة القاهرة خطة شاملة لإدارة العملية التعليمية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بتحديد طرق وآليات تضمن سلامة وصحة منتسبى الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، من خلال استكمال الدراسة عن بعد باستخدام النظم الالكترونية، ضمن خطة الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع وتقديم خدماتها التعليمية إلكترونيا باستخدام التطبيقات المختلفة للتعليم عن بُعد، وخصصت الجامعة ملايين الجنيهات لدعم الكليات للتحول إلى التعليم الإلكترونى والدراسة عن بعد باستخدام برامج وتطبيقات عالمية من خلال رفع المقررات الدراسية الخاصة بكل كلية الكترونيًا على موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات، وإتاحتها للطلاب بمرحلتى البكالوريوس والليسانس سواء بنظام الفصلين الدراسيين أو الساعات المعتمدة.

وفيما يتعلق بالدراسات العليا نجحت الجامعة فى إجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه من خلال عقد السمينارات بكليات الجامعة ومعاهدها Online باستخدام وسائل التواصل الالكترونى، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية وتحقق المقصد العلمى.