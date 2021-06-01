وزير التنمية يتابع مع محافظ أسوان مستجدات المشروع القومى لتطوير الريف

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء، وفقا لبيان صحفى، متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، وكذا استعراض بعض مقترحات الخطة الاستثمارية والمشروعات التى سيتم تنفيذها فى العام المالى المقبل.

كما تابع شعراوى مع محافظ أسوان، آخر تطورات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى سيتم تنفيذه فى 3 مراكز هى نصر النوبة والذى تم ضمه بقرار من رئيس الجمهورية بجانب مركزى كوم أمبو وإدفو وتضم تلك المراكز حوالى 31 قرية رئيسية و114 قرية وتابع.

ووجه وزير التنمية المحلية ، بضرورة المتابعة الجيدة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية وسرعة البدء فى مشروعات مركز نصر النوبة و تقدم كل التسهيلات وتذلل جميع العقبات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، مؤكداً أن أعمال التطوير التى ستجرى فى القرى ستشمل مختلف القطاعات على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها و النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

ومن جانبه أشار أشرف عطية إلى أن مواطنى المراكز والقرى المستهدفة بالمبادرة عبروا خلال الفترة الماضية وخلال لقاءات مسؤولى الوحدة التنفيذية للمبادرة عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لجهودهم فى متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمراكز أسوان والتى ستسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى القرى المستهدفة خاصة فيما يخص خدمات الصرف الصحى ومياه الشرف والمجالات الصحية والتعليمية والرياضية.

كما تابع "شعراوى" و"عطية " جهود الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز لتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها مواعيد غلق وفتح المحال والمقاهى والمطاعم والكافيهات ومنع الشيشة، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا.

وطالب وزير التنمية المحلية، بعدم التهاون أو تراخى الأجهزة المحلية فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى المناطق الخدمية وارتداء المواطنين للكمامات الطبية الواقية وفرض الغرامات المقررة على المخالفين لتلك القرارات.

كما وجه اللواء محمود شعراوى ، بضرورة التنبيه على رؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخلفات للحفاظ على الوجه الحضارى والسياحى لجميع المناطق بالمحافظة مع الاستمرار بحملات التطهير والتعقيم ورش المواقع الخدمية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين.

كما شهد اللقاء استعراض معدلات تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير للمناطق السياحية والسوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل وكذا تطوير الطرق الداخلية وإنشاء المحاور والطرق الجديدة ، وأشار أشرف عطية إلى أن تلك المشروعات تسير وفقاً للخطط التنفيذية الموضوعة لسرعة الانتهاء منها استعداداً للموسم السياحى المقبل.

وأكد شعراوى، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المحافظات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لإحداث نقلة نوعية فى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات من الشباب، كما وجه الوزير بإزالة أى معوقات روتينية للإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية ليستفيد منها المواطن فى أسرع وقت ممكن.

كما ناقش وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان، جهود المحافظة فى توفير وسائل نقل حضارية وآمنة لأبناء المحافظة وروادها من الزائرين من مختلف المحافظات، حيث عرض المحافظ لمشروع تحديث سيارات النقل الجماعى والتى ستوفر فرص عمل جديدة وحياة كريمة لأبناء المحافظة.

كما شهد اللقاء أيضاً إجراءات تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وخلق متنفس حيوى وأماكن ترفيهية للمواطن الأسوانى والزائرين من المحافظات المجاورة وكذا مشروع الهوية البصرية وتحويل مدينة أسوان لمتحف مفتوح، وذلك بالتعاون مع الجامعة الألمانية وبعض المتخصصين فى إطار برتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى إطار دعم وتطوير المحافظة جمالياً وإظهار الوجه الحضارى والجمالى لها .