تصنيف شنغهاى يدرج الإسكندرية ضمن أعلى 500 جامعة عالمية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الثلاثاء، أدرجت جامعة الإسكندرية فى كلاً من تخصص العلوم البيطرية فى المدى "151 – 200" والثانى مكرر محلياً من إجمالى 10 جامعات مصرية، وفى الصيدلة والعلوم الصيدلانية المدى "201 – 300" والثانى مكرر محلياً من إجمالى 11 جامعة مصرية، بينما جاءت التكنولوجية الطبية فى المدى الـ "301 – 400" والثانى مكرر محلياً من إجمالى 4 جامعات مصرية.

وصنفت التكنولوجيا الحيوية فى المركز الـ "401 – 500" والأولى محلياً من إجمالى 3 جامعات مصرية، أما الطب السريرى فجاء الـ "401 – 500" والرابعة محلياً من إجمالى 4 جامعات مصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذا التصنيف يعتبر الأقدم والأكثر اعتمادا على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه تم نشر التصنيف العالمى للموضوعات الأكاديمية (GRAS) لأول مرة فى عام 2017.

ولفت إلى أن تصنيف 2021 احتوى على 54 تخصص متنوع منها العلوم الطبيعية والهندسة والحياة العلوم والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، منوها أن التحليل شمل 1.800 جامعة فى 93 دولة فى التصنيف العالمى.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة ستعمل على تعزيز هذه المراكز مستقبلاً، وإضافة المزيد من تخصصات الجامعة لهذا التصنيف المتميز دولياً وغيره من التصنيفات.