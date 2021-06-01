البابا يصلى قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة، التى تعد إحدى محطات العائلة المقدسة، حيث أقامت بها لفترة أثناء تواجدها فى مصر.





شارك فى الصلوات، وفقا لبيان صحفى، عددا من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والشمامسة ورئيسات أديرة الراهبات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية. كان قداسة البابا قد دشن الكنيسة ذاتها فى أكتوبر 2016، بعد انتهاء أعمال ترميمها وإعادتها إلى صورتها الأثرية الأصلية. وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد مجئ العائلة المقدسة إلى مصر، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى.

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