جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان الأحد الماضى: "إن الندوة تأتى فى إطار ملـف تجـديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القـنوات المتخـصصة بالتليفزيون المصرى". ويشارك فى الندوة الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار "معاون مساعد الوزير لشؤون الامتحانات"، والشيخ نور الدين محمد عبدالوارث قناوى "مدير عام المراكز الثقافية والمكتبات" بالوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتعاون مع «الوطنية للإعلام»..الأوقاف تنظم ندوة حول كيفية الاهتمام بالطفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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