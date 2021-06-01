جدة - نرمين السيد - وعن شروط التقدم أكدت وزارة التربية والتعليم، أن سن المتقدم لا يقل عن 4 سنوات فى 1 أكتوبر 2021. ووجهت المديريات التعليمية بعض التعليمات العامة لأولياء الأمور، موضحة أن الطالب المتقدم لرياض الأطفال رسمى لغات يجب إثبات محل الإقامة للطفل باسم الأب أو الجد أو الجدة من الأب، وفى حالة وجود عقد إيجار يجب أن موثق من الشهر العقارى ويرفق بالملف "فاتورة كهرباء – مياه – غاز – تليفون أرضى" باسم صاحب العقار المؤجر منه. ويمكن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال من خلال الرابط التالى"اضغط هنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2021-2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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