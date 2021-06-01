وزيرة الهجرة تعلن الفنان آدم الشرقاوى سفيرًا لمبادرة ”اتكلم عربى” داخل مصر

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آدم الشرقاوي، الفنان المصرى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى اشتهر بأداء شخصية "بيج زي" فى مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفيرة نبيلة مكرم أعربت عن سعادتها به كأحد أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج، لمشاركته فى المسلسل وتحقيقه هذا النجاح الكبير فى وطنه، كما أثنت على تحدثه باللغة العربية واللهجة المصرية فى المسلسل وتمسكه بلغته الأم وبهويته.

واستعرضت وزيرة الهجرة خلال اللقاء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لتعريف أبنائنا بالخارج بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، مضيفة: "أن أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حربا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد التعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة وطنهم".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم عقد أكثر من 15 معسكرًا عبر تطبيق "زووم" للمبادرة، كما تم الترويج لها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة مما حقق تفاعلا كبيرًا من أبنائنا بالخارج من أطفال وشباب، فضلا عن إصدار التطبيق الإلكترونى الخاص بالمبادرة مؤخرًا والذى اعتمد فى تنفيذه على السهولة والبساطة والمتعة، وذلك لجذب الأطفال والأبناء بالخارج لوطنهم مصر من أجل أن يتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم وأيضا للرد على الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة.

وخلال الاجتماع أعلنت السفيرة نبيلة مكرم الفنان المصرى آدم الشرقاوى سفيرًا للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" داخل مصر.

ومن جانبه، قدم الفنان آدم الشرقاوى الشكر لوزيرة الهجرة على استقباله، مثمنًا ما تقوم به من جهود لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، كما أعرب عن إعجابه بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وأهدافها التى من شأنها الحفاظ على الهوية المصرية والوطنية، معبرًا عن سعادته بإعلانه سفيرًا للمبادرة داخل مصر، ومبديًا استعداده التام لدعم المبادرة لتشجيع أبنائنا المصريين بالخارج للتحدث باللغة العربية.