وزير النقل يعلن وصول 28 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء...

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بعدد 28 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري .وحيث بلغت قيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .

وأشار وزير النقل أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم ، كما تأتي هذه الصفقة في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً حيث ان خطة التطوير الشبكة الحالية ترتكز علي خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) - البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) - وسائل السيطرة علي مسير القطارات ( كهربة الإشارات ) - تطوير الورش - تطوير العنصر البشري والارتقاء به)

وأوضح وزير النقل أن العربات ال 28 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ،ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 381 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد مشيرا إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

مشيرا الى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل .وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب