عيار 24 يسجل 937 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

/634242/عيار-24-يسجل-937-جنيها-ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر

صعد سعر الذهب في مصر خلال تداولات الثلاثاء 1 يونيو 2021، ليسجل مستويات 820 جنيها للعيار الرئيسي في السوق.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

وارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 2 جنيه تقريبًا للمستهلكين، ليسجل العيار الرئيسي سعر 820 جنيها للجرام لعيار 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24 في مصر يسجل 937 جنيهًا مصريًا. سعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل 820 جنيهًا مصريًا. سعر الذهب عيار 18 في مصر يسجل 704 جنيهًا مصريًا. سعر الجنيه الذهب في مصر 6560 جنيهًا مصريًا. سعر أونصة الذهب 1913 دولار.

ارتفاع التضخم بنسبة 4.2%

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا كشف ارتفاع التضخم بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال مارس الماضى.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% في الربع الثاني.

وتظهر مؤشرات التصنيع والإنفاق زخمًا تصاعديًا قويًا، ثم حدث ارتفاع آخر للتضخم في أبريل 2021 لمستويات 0.7% وهو ما يدعم ارتفاع سعر الذهب عالميًا.

البورصات والأسواق العالمية

بينما اتجه سعر الذهب عالميا للصعود فى بداية التداول بالبورصات والأسواق العالمية بعد عودتها من الإجازة الأسبوعية، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه ولكنه فشل فى اختراق حاجز 1911 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الاثنين، 841.33 جنيه.

وكان مساء الأحد 838.82 جنيه.

بينما سجلت الأوقية الأونصة ,904.97 $، وكانت مساء الأحد، 1،904.30 $ للأونصة.