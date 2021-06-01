/634241/انخفاض-في-درجات-الحرارة-تعرف-على-حالة-الجو-اليوم-الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة يصل 4 درجات.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس يلا

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.

وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة.

وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 24 درجة.

مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية

مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أكد أن مصر تشهد موجة من الطقس شديد الحرارة هذه الأيام، لكنه قال إن الموجة الحارة سوف تنكسر خلال الأيام المقبلة، لتعود درجات الحرارة إلى طبيعتها.

وتابع شاهين، أن الموجة الحارة تصل إلى ذروتها في مصر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 36.

موعد انكسار درجات الحرارة

شاهين أكد أن طقس الثلاثاء هو الآخر شديد الحرارة على محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، وعلى المحافظات الواقعة في الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، وعلى المحافظات الواقعة في جنوب مصر وجنوب سيناء.

وفي يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، حيث يميل الطقس إلى الحرارة على معظم الأنحاء.