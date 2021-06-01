/634247/تسليم-أرقام-الجلوس-لطلاب-الثانوية-العامة-قبل-الامتحان-التجريبي-لشهر-يونيو

أعلن نائب الوزير التعليم لشئون المعلمين والمشرف علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، اليوم تسليم أرقام الجلوس لطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، قبل موعد عقد الامتحان التجريبي الثالث، المقرر خلال شهر يونيه لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده نائب الوزير مع المكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، للوقوف على الوضع النهائي لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/منازل).

امتحانات الثانوية العامة.. أرقام الجلوس

قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10/6/2021.

وأشار حجازي إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، ان آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 6/6/2021.

الامتحانات التجريبية.. وأرقام الجلوس

وكان وزير التربية و التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قد حدد خلال نهاية شهر أبريل الماضي، يوم ٤ يوليو كموعد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، للعام 2020/2021 ، مع اجراء امتحانات التجريبية " البروفة" الثالثة والنهائية في شهر يونيو كنموذج مصغر للامتحانات النهائية.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ يخوضها ٦٧٥ ألف طالب تقريبا، منهم ٥٧٤ ألف طالب نظامي، و ١٠٠ ألف طالب من طلاب المنازل و مقسمي المواد الدراسية من العام الماضي إضافة لطلاب السجون و المستشفيات.