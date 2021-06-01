/634238/الخطيب-يأمر-والأهلي-ينفذ-غلق-ملف-صفقة-سيرينو

أغلق مسئولو ملف التفاوضات مع الأوروجوياني جاستون سيرنيو لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقي، ولكن رغم ذلك ينتظر اللاعب موعد رحيله عن الفريق الجنوب إفريقي والأنضمام للقلعة الحمراء، بينما طالب محمود الخطيب رئيس الأهلي عدم فتح ملف التاقد مع اللاعب أو من خلال وكيل الأعمال وان هذا الأمر منتهي.

وبالرغم أن تقارير صحفية فى جنوب أفريقيا أشارات أن، خلال الساعات الماضية أن سيرينو مازال يرغب فى الانتقال للأهلي، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء أغلقوا ملف التفاوض مع اللاعب الأوروجوياني تماماً.

خصم 100 ألف جنيه لكل لاعبين المصري.. تفاصيل

وكشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن رغبة الأوروجوياني جاستون سيرينو فى الانتقال للنادي الأهلي والرحيل عن صفوف صن داونز بسبب الراتب، حيث يأمل اللاعب فى تأمين مستقبله بعد تلقيه عدة عروض من الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة: "KickOff" الجنوب أفريقية، إن سيرينو يرغب فى الحصول على 15 مليون حيث ما يزيد عن مليون دولار ويوازى 17 مليون جنيه مصرى فى الموسم الواحد، وهذا المبلغ لا يحصل عليه في جنوب إفريقي.

الأهلي والترجي التونسي

ومن ناحيه اخري كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الأهلي والترجي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كان من المقرر إنطلاقها يومي 18 يونيو و 24 بعد أن حقق المارد الأحمر الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

يرفع الأهلي رصيده بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجاً وثاني أندية العالم حصداً للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن ناحيه اخري تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني أيضاً المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.