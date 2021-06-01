/634240/صراع-بين-عمالقة-إنجلترا-لضم-هاري-كين-من-توتنهام

مازالت الشكوك حول مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين، قائد ومهاجم توتنهام هوتسبير، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مجهوله، وذلك بعد انتشار تقارير عن طلب اللاعب من الرحيل عن النادي.

وأثار الفضول عن مستقبل اللاعب هاري كين خلال الأيام القليلة الماضية الجدل حول مستقبله مع توتنهام، بعدما ألمح إلى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، حيث يرغب في خوض تحدي جديد مع نادي آخر، والتتويج بالألقاب.

«الخطيب يأمر والأهلي ينقذ».. غلق ملف صفقة «سيرينو»

و أشارت التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي ويونايتد يرغبون في تقديم عروض لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية:” أن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع هاري كين، وتقديم عرض يتفوق من خلاله على جاره مانشستر يونايتد لإتمام الصفقة لصالحه.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يسعى لاستغلال تصريحات هاري كين، بشأن إعجابه بالنجم البلجيكي كيفن دي بروين، وأنه أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي وأنه يجيد التمريرات الحاسمة، لذلك يتمنى اللعب بجواره.

دوري أبطال أوروبا

يذكر أن مانشستر سيتي قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز، في الدقيقة 42 من زمن اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي، في المباراة النهائية من المسابقة، ليتوّج البلوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

هدافي الدوري الإنجليزي

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" بعد نهاية موسم 2020 /2021، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أنهاها النادي اللندني لمصلحته بنتيجة 4-2.

توج هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2020 /2021 بعد صراع كبير مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" بعد نهاية موسم 2020 /2021، عقب تسجيله أحد أهداف فريقه في شباك ليستر سيتي في المباراة التي أنهاها النادي اللندني لمصلحته بنتيجة 4-2.

ورفع كين رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 23 هدفا، متفوقا بهدف واحد على صلاح صاحب الـ22 هدفا والذي عجز عن التسجيل في المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين واكتفى بمركز وصافة قائمة الهدافين.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

يذكر أن صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتبن، الأولى في موسمه الأول مع "الريدز" 2017 /2018 عندما سجل 32 هدفا، والثانية في الموسم التالي 2018 /2019 عندما تقاسم الجائزة مع زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهم.