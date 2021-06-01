اتصالات النواب تتوجه لوكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية «صور»

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توجه وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، إلى وكالة الفضاء المصرية ومدينة المعرفة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفد من لجنة الاتصالات يتوجه للعاصمة الإدارية الجديدة

ويقوم وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بزيارة ميدانية لوكالة الفضاء المصرية و مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة آخر التطورات الحاصة والتحديث الهائل فى النظام التكنولوجي.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا وهم النواب: رئيس اللجنه أحمد بدوي، ووكيل اللجنة يوسف الصاوي، ووكيل اللجنة أحمد الدمرداش، وأمين سر اللجنة محمد عباده، والنائب عزيز فؤاد، والنائب محمد عبد القوي، والنائب أحمد عبد المحسن حته، والنائبة مها رزق".

اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف عملها اليوم

هذا ويستأنف مجلس النواب، عقد اجتماعاته اليوم، حيث تعقد لجنة الإعلام والثقافة اجتماعها برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022، وذلك فيما يخص: وزارة الدولة للإعلام ،المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، الخيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للاستعلامات.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبات الاحاطة المقدمة من كلا من، النائب أحمد مهنى، والنائب أحمد عبد السلام قورة، النائب محمد الحسيني، وطلبي الاحاطة المقدمين من النائب هشام حسين.