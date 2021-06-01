/634245/كل-ما-تريد-معرفته-عن-الأوروجوياني-سيرينو-محير-الاهلي

بداية سيرينو كانت مع فريق رامبلا جونيورز الأوروجوياني، لكنه لم يستمر طويلاً حتي رحل إلي نادي سان فيليبي ثم رحل إلى فريق سان لويس في موسم 2015 - 2016.

محطة سيرنيو في تشيلي توقفت في موسم 2016 - 2017 برحيله إلى صفوف فريق بوليفار البوليفي في صفقة انتقال حر لتكون هذه التجربة مميزة للاعب بعدما سجل 18 هدف في 41 مباراة.

يناير عام 2018 شهد رحيل سيرينو من تشيلي لخوض تجربة جديدة في القارة الأفريقية وتحديداً اللعب في صفوف صنداونز وهو الأمر الذي لم يكن بالسهل على اللاعب الأوروجوياني.

فيما تحدث سابقاً عن تجربته مع صنداونز قائلاً :"كنت ارغب في تحدي جديد بعد الفوز بالدوري بوليفار".

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بيستو موسيماني

في فبراير الماضي طالب بيستو موسيماني من الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم من أجل إقناع سيرينو باللعب لمنتخب "البافانا بافانا" نظراً لعدم مشاركته في أي مباراة دولية مع منتخب بلاده أوروجواي.

مع فايلر استطاع أن يدون 25 مشاركة في جميع المسابقات ليسجل تسعة أهداف بجانب صناعته لأربع تمريرات حاسمة، ما حققه النيجيري جعل المدرب المساعد في جهاز الأهلي ديفيد سيزا يعلق عليه عندما صرح في قناة الأهلي يوم السبت الماضي بأن أجايي يعد "الجوكر" والورقة النموذجية في طريقة لعب الفريق نظرًا لقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي .

وحقق الإهلي الفوز بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجاً وثاني أندية العالم حصداً للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

وحصد موسيماني مع الأهلي منذ تولى قيادته عقب رحيله عن صنداونز الجنوب أفريقي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي والثانية للمدرب، ولقب كأس السوبر الأفريقي بجانب كأس مصر.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني أيضاً المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.

مجدي أفشة

وإصيب محمد مجدي أفشة في الدقائق الاخيرة من مباراة السوبر الأفريقى التى أقيمت بالدوحة، والتي جمعت بين الأهلي كبطل لدوري أبطال افريقيا، وفريق نهضة البركان المغربي، كبطل الكونفيدرالية، بالنسخة الماضية.