/634246/أمال-رزق-الله-تطالب-الجاليات-المصرية-بالمشاركة-في-مباردة-صوت-مصر-في-أفريقيا

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بإطلاق وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مبادرة «صوت مصر في أفريقيا» Egypt’s Voice in Africa، وذلك من أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا، مطالبة الجاليات المصرية بالمشاركة في هذه المبادرة لدعم أشقاء القارة السمراء، وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية، خاصة وأن هناك إزاء كافة الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.

أمال رزق الله: الدولة المصرية حريصة على إحياء التعاون مع القارة السمراء وأشارت عضو مجلس النواب، أمال رزق الله، إلى أن الدولة المصرية حرصت على إعادة إحياء التعاون مع القارة السمراء، ودبت الحياة فى شرايينها من جديد، وعادت أم الدنيا إلى أحضاء الأشقاء فى أفريقيا، فاستأنفت مصر حضورها الواسع ونشاطها الكبير فى العمق الأفريقى، وحصدت ثمار أولى جهدها ففى 10 فبراير 2019 كُلّلت جهود مسيرة العودة للحضن الأفريقى بفوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى فى دوراته للعام 2019. وأضافت عضو مجلس النواب، أن إطلاق مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" يعد استكمالا للمسيرة العظيمة التى حرصت فيها الدولة المصرية على تأكيد جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية، والالتزامات السياسية والعملية تجاه محيطها الأفريقى، فى مقدمتها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمى، والمساهمات المصرية فى برامج الاتحاد الأفريقى.

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