/634248/رسميا--إنتقال-جارسيا-إلى-برشلونة-مجانا-لمدة-5-سنوات

أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الثلاثاء، تعاقده مع إريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي لمدة 5 سنوات يمتد إلى 2026، وذلك في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء عقده مع فريق مانشستر سيتي، وأوضح نادي برشلونة ان العقد الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 400 مليون يورو.

شارك جارسيا مع فريق مانشستر سيتي في 12 مباراة فقط في الموسم السابق، حيث لم يعتمد عليه بيب جوارديولا المدير الفني لمنشستر سيتي كلاعب أساسي في الفريق، ويذكر أن جارسيا كان لاعبا في فريق برشلونة ورحل عنه في عام 2017 وعمره 16 عام، ليعود إليه في 2021 وعمره 20 عاما، ويشارك جارسيا في يورو 2021، مع منتخب بلاده هذا العام.

تعاقد برشلونة مع أجويرو

يذكرأن نادي برشلونة قد أعلن أمس الإثنين، على تعاقده مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين، وعبر أجويرو عن سعادته بإنضمامه إلى فريق برشلونة، واعتبرها خطوة للأمام في حياته الكروية، وقال أجوبرو خلال المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه"سأعطي أفضل ما لدي من أجل مساعدة الفريق، وأتمنى اللاعب لفريق برشلونة منذ ان كنت طفلا، لذلك أن أشعر بفرحة عارمة".

مستقبل ميسي مع برشلونة

وفي سياق أخر، تناولت الصحف الإسبانية، تفاصيل عقد ليو ميسي الجديد مع برشلونة، حيث أوضحت الصحف أن عقد ميسي مع الفريق الكتالوني يتضمن استمراره مع الفريق لمدة 10 سنوات، منهم عامين كلاعب، ثم يعمل كإداراي لفريق برشلونة بعد الإعتزال.