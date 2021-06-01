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/634249/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تشارك-في-مؤتمر-السفارة-الصينية-بالقاهرة
شاركت اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الذي عقدته السفارة الصينية اليوم عبر تقنية الزووم بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني بجمهورية الصين الشعبية و السفير الصيني بالقاهرة.
شارك الأستاذ محمد موسى عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ المنوفية في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، و شاركت الدكتور هدى رؤوف عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في التنسيقية في الكلمة الختامية.
ناقش المؤتمر العلاقات المصرية الصينية و الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين و مدى تعزيزها و تطورها بعد أن أطلقها الرئيسين عبدالفتاح السيسي و الصيني شي جين بينج عام ٢٠١٤ لتعزيز البناء المشترك للمستقبل بين البلدين و تطوير الإدارة والحوكمة.
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