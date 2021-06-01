/634250/قتله-بسبب-العمل-في-المقابر-وآخر-طعن-رجل-الشرقية-بسبب-رش-المياه

جريمة جديدة غاشمة بسبب شيء بسيط للغاية، ربما لو يعلم القاتل أنه سيتسبب في ذلك لتراجع عن قراره، أو ربما هو الشيطان الذي تسبب في قتل شخص بسبب "رش المياه".

حصل المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بالشرقية، على المؤبد بعد أن قتلوه بسبب رش المياه.

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوى، وعضوية المستشارين على أحمد رجب وائل عمر الشحات، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون، بالسجن المؤبد لكل منهما.

قتلوه بسلاح أبيض

تعود أحداث القضية رقم 18828 جنايات مركز فاقوس لسنة 2020، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بوصول "عادل ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفى العام، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى فور وصوله.

وبسؤال شقيقه اتهم كل من "وليد ال ع ح" 22 سنة عامل بمحطة وقود، و"عبد العزيز ح م ح" 22 سنة عاطل مقيمان الديدامون، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" أمام كوبرى المكنة دائرة المركز، وتم القبض على المتهمين بعد هروبهما.

مشادة قبل الواقعة بأيام

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية، وجود مشادة قبل الواقعة بأيام بين المجنى عليه و"مجدى أ" عم أحد المتهمين، بسبب قيام المجنى عليه برش المياه أمام السوبر ماركت الخاص به.

وتصادف ذلك مرور الأخير فتطايرت المياه على ملابسه، دون قصد منه، فحدث بينهما مشادة كلامية، وانتهى الموضوع تماما وتم الصلح بينهما.

المتهم الأول عزم على الانتقام

لكن المتهم الأول عزم على الانتقام من المجنى عليه وتربص له بمساعدة المتهم الثانى فى ساعات متأخرة أثناء قيامه بغلق باب السوبر ماركت وقتله.

فيما قررت النيابة العامة، إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.

عامل قتل آخر في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمقابر منطقة الشهداء.

مشاجرة في المقابر

تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بمقابر الإسماعيلية بمنطقة الشهداء بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع عامل بذات المقابر -مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية والذي قرر بحدوث المشاجرة بين إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" ووفاة أحدهما، لخلاف بينهما على أولوية العمل داخل المقابر تعدى خلالها أحدهما على الآخر بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.