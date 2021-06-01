أحمد زيدان لـ دوت الخليج: زيارة لجنة الاتصالات للعاصمة الإدرية للتعرف على الخدمات المميزة بوكالة الفضاء «فيديو»

/634244/أحمد-زيدان-لـ-تحيا-مصر-زيارة-لجنة-الاتصالات-للعاصمة-الإدرية-للتعرف-على-الخدمات-المميزة-بوكالة-الفضاء-فيديو

قال النائب احمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، نحن فى صدد زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لوكالة الفضاء المصرية، ومدينة المعرفة، لافتًا إلى أن اللجنة ناقشت مؤخرًا بعض الموزانات الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى موازنة ديوان عام الوزارة ووكالة الفضاء المصرية وعدد من الهيئات التابعة للوزارة، منها الهيئة القومية للبريد.

وكالة الفضاء المصرية

وأشار النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن الزيارة تهدف إلى تفقد وكالة الفضاء المصرية ومدينة المعرفة، إضافة إلى متحف البريد فى العاصمة الادارية، وأن الزيارة تأتي فى ظل توجيهات الرئيس السيسي، لسرعة الانتهاء من الاعمال داخل العاصمة الادارية الجديدة، بهدف التعرف على الخدمات المقدمة والثقافة التي تقدمها وكالة الفضاء المصرية، خاصة وأن المصطلح يعد جديدا بالنسبة للشارع المصري، وأن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها اللجنة لزيارة العديد من لهيئات التابعة للوزارة.

كما يضم الوفد البرلماني أعضاء من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا وهم النواب : رئيس اللجنه أحمد بدوي ووكيل اللجنة،والنائب يوسف الصاوي وكيل اللجنة، والنائب أحمد الدمرداش وأمين سر اللجنة محمد عباده ،والنواب و عزيز فؤاد ومحمد عبد القوي و احمد عبد المحسن حته ،ومها رزق.

وتجدر الاشارة غلىان وكالة الفضاء المصرية أنشأت بموجب القانون رقم (3) لسنة 2018، كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي ولها اختصاصات لوضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، ووضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.