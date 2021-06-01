/634252/بحضور-البابا-تواضروس-نواب-التنسيقية-يشاركون-في-احتفالية-دخول-العائلة-المقدسة-الي-مصر

شارك نواب التنسيقية اليوم بحضور الحفل المقام بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة الي ارض مصر الموافق ١يونية من كل عام، و كان الحفل بحضور ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولفيف من الوزراء و المسئولين.

كما حضر اللقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقد حضر الاحتفالية النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

التنسيقية تنظم لقاءات مع أعضائها الجدد

جدير بالذكر أن لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد نظمت عددا من الاجتماعات مع 3 ممثلين من كل حزب من أحزاب التنسيقية؛ وذلك للتعرف على أفكارهم ورؤيتهم لتطوير العمل السياسي، داخل التنسيقية وخارجها.

وضمت لجنة الاحتياطي التي قادت هذه الاجتماعات كلا من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف وصابرين حجازي أمين سر التنسيقية وعلاء عصام عضو مجلس النواب، وأبدى المنظمون للقاء سعادتهم بالأفكار والمقترحات التي استمعوا لها من قبل أعضاء لجنة الاحتياطي بالتنسيقية.

شارك في الاجتماعات شباب أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، التجمع، والريادة، والإصلاح والنهضة، والأحرار الدستوريين، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، وحقوق الإنسان والمواطنة، والمصري الديمقراطي، والجيل، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والغد، والنور، والعدل، والاتحاد و المؤتمر .

وأثنى المنظمون على ما عرضه الشباب الذين تحدثوا حول رؤيتهم لأهمية المشاركة في وضع برامج سياسية وبحث ملفات في مختلف القضايا، مؤكدين أن شباب لجنة الاحتياطي تضم كوادر في مختلف المجالات.