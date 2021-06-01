مؤشر البحث العلمى: مصر بالمرتبة الـ 30 عالميا فى النشر العلمى لعام 2020

وأوضح المؤشر، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اليوم، أنه تم نشر 32 ألفا و323 بحثا من خلال 44.157 باحثا مصريا وبلغ عامل هرش H-index " 322".
ولفت إلى تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففى العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميا بعدما كانت فى المرتبة 28، وفى الكيمياء أصبحت مصر فى المرتبة 20 بعدما كانت فى المرتبة 22، والطاقة 21 بعدما كانت فى المرتبة 24.
وقال إن مصر احتلت المرتبة الـ 23 فى العلوم الهندسية بعدما كانت فى المرتبة 28، وفى العلوم الطبية أصبحت مصر فى المرتبة 25 بعدما كانت فى المرتبة 27، أما العلوم الفيزيائية فقد احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت فى المرتبة 33.
وأوضح أنه وفقا لموقع (Statnano) أصبحت مصر فى المرتبة المرتبة 17 عالميا لسنة 2020 فى النانوتكنولوجي، ومؤشر (الشهر) هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعى القرار فى وضع السياسات، التى يتعين اتخاذها فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا فى مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.
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