صور.. محافظ القاهرة فى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات الترم الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021 بمدرستى الشهيد محمد هانى مصطفى الرسمية للغات "المقريزى سابقا" بإدارة مصر الجديدة التعليمية ومدرسة نوبار الحديثة بنات بعابدين للاطمئنان على سير الامتحانات دون أى عقبات.





ويؤدى 158 ألف و796 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية "العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع" فى 751 لجنة كما يؤدى طالبين الامتحان بلجنة بمستشفى 57375.



ويوجد بمدرسة الشهيد محمد هانى مصطفى 13 لجنة تضم 185 طالب، بالإضافة إلى لجنة خاصة واحدة، كما يوجد بمدرسة نوبار 9 لجان تضم 125 طالبة.



وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اى معوقات حيث يؤدى الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفا أنه تم إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.



وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.